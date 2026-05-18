C. Llorca Ibáñez

Arrancan las obras de las 123 VPP que provocaron colas en Alzira

La empresa que a mediados de febrero inició la comercialización de la primera promoción de Viviendas de Protección Pública (VPP) en Alzira después de veinte años, lo que provocó que se algunos jóvenes pasaran varias noches en la calle para garantizarse alguno de los pisos y, en particular, los áticos, ya dispone de la preceptiva licencia de obras municipal para iniciar la construcción en la plaza de Cartonajes de este bloque con 123 pisos que contará con 58 plazas de aparcamiento, además de 31 trasteros, y se dispone a iniciar las obras en cuestión de días. De hecho, desde finales de la semana pasada se han iniciado los trabajos para perimetrar con una nueva valla el solar y fuentes de Promociones Iferga han confirmado que el objetivo es iniciar las obras antes de de que finalice el presente mes de mayo con la intención cumplir los plazos anunciados “y poder hacer la entrega de las viviendas a finales de 2027”.