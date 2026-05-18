Redacción Levante-EMV

Lluna Plena Teatre levanta al público de Sueca de los asientos con su nuevo espectáculo

Sueca ha vivido este fin de semana una de esas citas teatrales que quedan grabadas en la memoria colectiva. La Lluna Plena Teatre ha colgado durante dos días consecutivos el cartel de “no hay localidades” en el estreno de “Un estiu”, el nuevo montaje de la joven dramaturga Clàudia Serra, y ha cerrado ambas funciones con un público puesto en pie y largos aplausos en reconocimiento a la calidad artística de una propuesta escénica de gran intensidad emocional.