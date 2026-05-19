Levante-EMV

Algemesí, epicentro de las protestas por la educación pública en la Ribera

La Ribera vive hoy nuevas movilizaciones en defensa de la educación pública. El foco comarcal se ha centrado hoy en Algemesí, tras el episodio protagonizado por el alcalde, José Javier Sanchis, al “usurpar” la semana pasada el papel de los docentes, tal y como ellos denunciaron, y organizar una “graduación encubierta” para el alumnado de segundo de bachillerato exclusivamente de los dos institutos públicos del municipio.