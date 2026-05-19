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Los docentes en huelga de segundo de bachillerato protestan en l'Alcúdia

El 60 % del equipo docente de segundo de bachillerato del IES Els Èvols de l’Alcúdia está en huelga, pero no puede hacerla. Los profesores de segundo de bachillerato se encuentran en una situación de gran tensión y complejidad. Los servicios mínimos fijados por la Conselleria de Educación —y avalados por el Tribunal Superior de Justicia— les obligan a cumplir con el cien por cien de las tareas de evaluación, calificación y tramitación de documentos necesarios para la selectividad (PAU). En la práctica, esto anula por completo su derecho constitucional a la protesta y les genera ansiedad, inseguridad jurídica y un sentimiento de "chantaje emocional", según han denunciado algunos.