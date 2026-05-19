Redacción Levante-EMV

Así fue la llamada que comunicó a la fallera mayor de Alberic su elección

La llamada de teléfono del alcalde o alcaldesa para comunicar la elección de la fallera mayor se impone en los pueblos de la Ribera, siguiendo la estela del “cap i casal”. Salvo Alzira y Carcaixent, prácticamente todos los municipios que designan máximas representantes optan ya por este sistema para anunciar la elección. Alberic es el último que ha recurrido a esta fórmula. El alcalde de la localidad, Toño Carratalá, comunicaba días atrás por teléfono a Claudia Martínez Sancho su elección como fallera mayor de 2027, antes de proceder a la visita oficial a su domicilio.