Levante-EMV

El clamor por la educación pública sale de las aulas en la Ribera Baixa

La marea educativa que desde hace más de una semana recorre la Comunitat Valenciana ha encontrado un nuevo impulso en la Ribera Baixa. Tras las movilizaciones celebradas en los últimos días en Cullera y Sueca, los municipios de Corbera, Llaurí y Favara han salido también a la calle para defender la escuela pública y exigir a la Conselleria de Educación respuestas ante lo que consideran un progresivo deterioro del sistema educativo público. Con manifestaciones celebradas entre el pasado viernes en Llaurí, el lunes en Corbera y este martes en Favara, la comarca ha escenificado una respuesta coordinada que evidencia que el conflicto educativo valenciano ha dejado de ser una cuestión exclusivamente sindical para convertirse en una movilización social que implica a familias, alumnado, docentes, ayuntamientos y colectivos vecinales.