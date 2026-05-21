Redacción Levante-EMV

El activista de Alzira Álvaro Pérez llega a Turquía tras ser liberado por Israel

Los activistas detenidos por el ejército de Israel tras interceptar esta semana los barcos de la Global Sumud Flotilla han aterrizado ya en Estambul (Turquía) distribuidos en tres aviones tras haber sido liberados esta mañana de la cárcel de Ktziot y, entre ellos, el joven de Alzira Álvaro Pérez Guardiola, en la imagen el primero en la escalera del avión. En un primer contacto telefónico con sus familiares ha manifestado haber sufrido maltrato físico, pero no lesiones, por lo que su estado es bueno.

Son tres los valencianos que participaban en las dos flotillas y que habían sido detenidos por Israel. Las buenas noticias que apuntaban a primera hora de esta mañana a una pronta liberación se han cumplido y, si se confirman las primeras previsiones, mañana podrían volar de nuevo en dirección a Barcelona para reencontrarse son sus familias, que todavía no han podido hablar con ellos, aunque han recuperado cierta tranquilidad tras comprobar un aparente buen estado en las imágenes que se han distribuido de su llegada.