Levante-EMV

Espectacular alunizaje en una joyería de Alzira

“Cuarenta años de trayectoria, toda una vida de trabajo, se ha ido al traste en dos minutos y medio”. Con esta frase resume Ismael Furió, propietario de la joyería alzireña Alzijoya, su sensación tras descubrir el estado de su negocio después del espectacular alunizaje perpetrado en la madrugada del domingo. Cuatro hombres accedieron a la joyería a las 5.46 horas del domingo después de que un vehículo preparado para el robo embistiera contra la pared exterior y derribará tabiques, cristales blindados y una persiana soldada.