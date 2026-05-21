Agustí Perales Iborra

Recta final para inaugurar el Palacio de Justicia de Alzira tras tres décadas de espera

Falta apenas un mes para la apertura del esperado Palacio de Justicia de Alzira. Tras casi tres décadas de espera, la inauguración de la nueva sede judicial marcará un hito en la modernización de las infraestructuras de la capital de la Ribera Alta y pondrá fin a una situación de precariedad de años. Permitirá también centralizar en un único y moderno edificio todos los órganos judiciales del partido, dispersos en cuatro sedes en la localidad. El traslado del personal y los expedientes se llevará a cabo de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas, con el objetivo de evitar interrupciones en la actividad judicial diaria y garantizar que tanto los profesionales como los ciudadanos se adapten a las nuevas instalaciones. En estos momentos, se está equipando el imponente edificio ubicado en la avenida Luis Suñer, informan desde la Conselleria de Justicia. Las últimas semanas se han dedicado a la “fase de pruebas de instalaciones”. “Cuando se constate que todo funciona correctamente, se entregará la obra”, indican. La infraestructura “podrá entrar en servicio a finales de junio”, concretan.