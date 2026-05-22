Agustí Perales Iborra

El Convent de Alberic recupera su esplendor tras décadas de abandono

El Convent de Nostra Senyora dels Àngels de Alberic vuelve a lucir con todo su esplendor tras más de cincuenta años de abandono. El ayuntamiento ha abierto este viernes las puertas de este edificio de finales del siglo XVII, el más emblemático desde el punto de vista patrimonial que se conserva en la localidad, para mostrar a los vecinos el resultado de un proyecto de restauración integral que, con una inversión de más de 1,5 millones de euros, también ha supuesto la obra “más importante ejecutada por el ayuntamiento en su historia”, según ha destacado el alcalde de Alberic, Toño Carratalá. Más información