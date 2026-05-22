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El nuevo CEE Alberto Tortajada de Algemesí prima el bienestar del alumnado

El colegio Alberto Tortajada, centro público de educación especial ubicado en Algemesí, ha recibido oficialmente la certificación Passivhaus Classic. Según informa una nota de prensa de esta organización, el nuevo edificio sitúa en primer plano el bienestar, la salud y la calidad ambiental interior del alumnado dentro de un edificio donde la ventilación continua, el confort térmico y la estabilidad de las condiciones ambientales adquieren un valor especialmente relevante en el día a día. Con esta iniciativa, se refuerza la apuesta por la calidad del aire interior, la estabilidad térmica y la creación de entornos educativos más saludables y confortables para estudiantes con necesidades de atención especial en la construcción del nuevo colegio tras quedar afectado por la dana del 29 de octubre de 2024. El proyecto representa "una apuesta significativa" por parte del Ayuntamiento de Algemesí, que ha impulsado las instalaciones bajo el estándar Passivhaus entendiendo que la eficiencia energética, la salud y la calidad del espacio construido pueden ponerse al servicio del entorno educativo y del bienestar de las personas, según han reconocido. Más información