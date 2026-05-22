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La tercera gran movilización comarcal recorre las calles de Carlet

Cientos de personas participaron ayer en la tercera gran manifestación comarcal convocada por las asambleas docentes de la Ribera en apoyo a la defensa de la educación pública y la huelga indefinida docente. En esta ocasión, la marcha transcurrió por las calles de Carlet. La elección del municipio tiene un significado: busca poner de manifiesto las “trabas” que encontraron los manifestantes por parte del ayuntamiento a la hora de realizar la movilización del pasado 14 de mayo. Más información