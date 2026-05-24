Nova Muixeranga

Así ha sido el homenaje de la Nova Muixeranga de Algemesí a las víctimas de la dana

La Nova Muixeranga d'Algemesí ha entregado más de 3.000 euros a la Associació Víctimes Mortals DANA 29 d'Octubre en un emotivo acto de homenaje a las víctimas de la dana, celebrado este sábado en Catarroja. El acto, que ha combinado emoción, memoria y compromiso colectivo, ha comenzado con la realización de la reverencia, una figura sencilla pero cargada de simbolismo, interpretada como muestra de respecto y recuerdo a todas las personas afectadas por la tragedia. Más información