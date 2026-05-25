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Los siluros se expanden al río Albaida y remontan hasta el azud de Antella

El siluro sigue ganando terreno en los ríos y acequias de la Ribera. Presente desde hace más de cinco años, es una especie fácil de capturar en el Magre y en la parte baja del Xúquer y que discurre también por las acequias en busca de alimento. El último punto donde se ha advertido su presencia es en el río Albaida, donde están presentes desde el pasado mes de octubre, según el testimonio de los pescadores de la zona. Uno de ellos es Batiste Pavía Montañana, vicepresidente del Club de Pesca de Càrcer. Ellos suelen pescar en el río Sellent, donde asegura que no hay siluros, sin embargo, en las conversaciones que entablan durante las jornadas de pesca, sí ha oído comentar que está subiendo aguas arriba del Xúquer: “Se pescan muy pequeños”, dice. “Quien lo pesca, lo saca del río de inmediato, porque si se hace grandes, acaban con todo”, añade. Asegura que recientemente un joven del club de pesca ha capturado uno de tamaño considerable. “Te buscaré la foto y verás”, comenta.