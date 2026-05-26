Teresa Juan-Mompó

Las familias llenan Alzira de música, arte y tradición en apoyo de la huelga docente

La Plaça Major de Alzira se ha convertido esta tarde en un auténtico festival por la escuela pública. La Trobada Artística per l'Educació Pública, una jornada reivindicativa y festiva organizada por la Coordinadora d'AFA d'Alzira en colaboración con el colectivo de docentes en huelga, ha permitido visibilizar el apoyo de las familias al paro educativo y a las reivindicaciones que desde hace años mantienen las comunidades educativas alzireñas para conseguir mejoras para los centros educativos de la ciudad.