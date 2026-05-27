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Albalat de la Ribera blinda su seguridad con un nuevo sistema de megafonía avanzada para emergencias

Albalat de la Ribera recupera la megafonía por el pueblo, pero en versión avanzada. El ayuntamiento ha presentado el nuevo sistema de comunicación para casos de emergencias. Era una de las prioridades del gobierno local después de la dana del 29 de octubre de 2024: “En Albalat, aquel fatídico día, la única manera que tuvimos de informar a los vecinos fue a través del altavoz de la Policía Local, que fue avisando a toda la gente de lo que podía pasar esa noche”, explica el alcalde, José Antonio Roig.