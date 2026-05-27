Agustí Perales Iborra

Estas son las candidatas a Fallera Mayor de Alzira de 2027

Siete jóvenes de Alzira optan a ser la Fallera Mayor de la ciudad en 2027. Y ya están más cerca de saber cuál de ellas será la elegida. Esta tarde, seis de las siete chicas se han presentado ante falleros, familiares y medios de comunicación. Es la segunda prueba —que han pasado con soltura, a pesar de los nervios— en su camino hacia la proclamación como máxima representante de la fiesta josefina de Alzira. Después de una primera jornada con el jurado (que las ha designado como candidatas), se han enfrentado a las preguntas de la prensa y a la exposición en público de sus credenciales y su interés e ilusión por asumir el cargo. El próximo sábado volverán a enfrentarse al jurado y el 14 de junio se celebrará el acto para dar a conocer a la joven elegida. Más información