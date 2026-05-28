Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira escalen fins als 75.000 euros
Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira (PLCA) arriben a la seua 38a edició i encaren este nou certamen amb un augment de pressupost. L'Editorial Bromera ha anunciat que duplicarà la recompensa econòmica del Premi de Narrativa Infantil “Vicent Silvestre”, que passa de 3.000 a 6.000 euros, amb el que el pressupost total dels premis ascendix als 75.000 euros en esta edició. “És el certamen més ben dotat del País Valencià”, ha destacat l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez. Els premis literaris alzirenys són també els més complets del panorama de la literatura en valencià. Inclouen huit modalitats que valoren les diferents manifestacions de l'escriptura en valencià.