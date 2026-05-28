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Los institutos de Almussafes y Benifaió se caen a trozos

Los IES Almussafes y Enric Soler i Godes de Benifaió se caen a trozos. Y es literal. El IES Almussafes se construyó hace 25 años. Fue uno de los proyectos estrella de la empresa pública CIEGSA, impulsada el año 2000 por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para gestionar la construcción y reforma de centros educativos públicos en la Comunitat Valenciana. Grandes cristaleras, fachada revestida con placas, espacios amplios… Apenas cuatro meses después de su inauguración, en enero de 2006, ya se registraron los primeros desprendimientos. Y siguen.