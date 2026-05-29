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Reabre la piscina de Alginet que destrozó un tornado en la dana

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La piscina municipal de Alginet reabrirá el próximo 1 de julio. Las obras para recuperar esta infraestructura, que resultó completamente dañada por el paso de un tornado asociado a la dana del 29 de octubre de 2024, avanzan a buen ritmo y ya se aprecian las nuevas estructuras y los nuevos vasos que permitirán a los vecinos refrescar y practicar ejercicio este verano. La nueva piscina municipal de Alginet será también cubierta, pero se ha apostado por un sistema de cierre diferente al techo retráctil que tenía. La piscina grande contará con una estructura cubierta con un techo translúcido con laterales desmontables, para permitir su apertura en verano y su cierre a partir del otoño, según explica el concejal de Urbanismo, Andrés Añón. Contará con una grúa para facilitar el baño a personas con movilidad reducida, que ayudará en la inmersión y en la salida del agua a través de la nueva maquinaria. Se ha renovado también la piscina infantil, que contará con juegos acuáticos para los más pequeños. Se instalarán más zonas de sombra y áreas con césped artificial “para que la gente pueda estar más cómoda tomando el sol o la fresca durante la estancia en la piscina”, comenta el concejal. Más información