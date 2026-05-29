Joan Gimeno

La regeneración de playas ya ha transformado la fachada litoral sur de Cullera

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Cullera afronta este verano con cifras récord y la vista puesta en consolidarse como uno de los grandes referentes turísticos del Mediterráneo. El municipio contará por primera vez con diez banderas azules repartidas a lo largo de 12 kilómetros de costa, un hito que llega acompañado de la regeneración de tres playas en la zona sur, entre el Marenyet y el Estany, que añadirán alrededor de tres kilómetros más de arenal al litoral cullerense.