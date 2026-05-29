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La regeneración de playas ya ha transformado la fachada litoral sur de Cullera

La regeneración de playas ya ha transformado la fachada litoral sur de Cullera

Joan Gimeno

La regeneración de playas ya ha transformado la fachada litoral sur de Cullera

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

Cullera afronta este verano con cifras récord y la vista puesta en consolidarse como uno de los grandes referentes turísticos del Mediterráneo. El municipio contará por primera vez con diez banderas azules repartidas a lo largo de 12 kilómetros de costa, un hito que llega acompañado de la regeneración de tres playas en la zona sur, entre el Marenyet y el Estany, que añadirán alrededor de tres kilómetros más de arenal al litoral cullerense.

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