Joan Gimeno

La megadraga completa hoy las aportaciones de arena a las playas de Cullera

La megadraga Bonny River, encargada del aporte masivo de arena en el litoral sur de Cullera, finaliza este sábado las labores de vertido previstas dentro del proyecto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con ello concluirá la actuación más visible y compleja de unas obras consideradas históricas para la recuperación de la costa cullerense y que permitirán devolver parte de la fisonomía perdida por la regresión marina durante las últimas décadas, aunque todavía quedan actuaciones pendientes que se prolongarán durante las próximas semanas.