Teresa Juan-Mompó

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Las PAU superan la huelga y arrancan con normalidad para medio millar de alumnos en Alzira

Arrancan las PAU en Alzira, con algo de retraso, pero con “normalidad”, reconoce la concejala de Educación de Alzira, Virtuts Piera. Junto con ella, cerca de la puerta del CPFPA “Enric Valor”, los regidores de Educación de los otros cuatro municipios de aportan alumnado —Algemesí, Carcaixent, Albalat de la Ribera y la Pobla Llarga—, y el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, rodeados por los más de quinientos jóvenes que hoy comienzan la tanda de exámenes que les acercan a su futuro universitario. Sí, les acercan, porque más del 95 % de ellos pasaron las pruebas el año pasado. Más información