Teresa Juan-Mompó

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Estas son las candidatas a fallera mayor infantil de Alzira

La Junta Local Fallera de Alzira ha reactivado este miércoles el proceso de elección de las falleras mayores con la presentación de las siete aspirantes al trono infantil, que finalmente no quedará vacante. La ausencia de aspirantes provocó que la JLF llegara a anunciar que Alzira no contaría este año con fallera mayor infantil, una posibilidad que contempla el nuevo reglamento, si bien con posterioridad abrió un plazo extraordinario en el que finalmente se han presentado siete aspirantes, que acudirán a la próxima toma de contacto con el jurado este domingo y, posteriormente, a la gala de elección prevista para el 14 de junio en el Gran Teatro.