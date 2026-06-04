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El calor extremo en las aulas evidencia la deficiente climatización en los centros de la Ribera

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Alzira
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Una profesora del IES Rei En Jaume de Alzira tuvo que salir de clase ayer al sentirse indispuesta por un golpe de calor. Es el primer incidente que se registra tras el aumento súbito de las temperaturas en los últimos días, que evidencia, una vez más, la falta de condiciones de los centros educativos ante el cambio climático.

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