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Sueca, Carcaixent y Algemesí se movilizan para defender la escuela pública

La comunidad educativa se moviliza en los plenos de Sueca y Carcaixent en defensa de la escuela pública y también lleva su lucha a las calles de Algemesí. La plaza del Ayuntamiento de Sueca acogió este jueves una multitudinaria concentración en defensa de la educación pública. Convocados bajo el lema "La educación pública es de todas y todos", centenares de familias, docentes y alumnos de la localidad y de las pedanías de El Perelló y El Mareny de Barraquetes se dieron cita para reclamar mejoras urgentes en los centros escolares públicos. El acto arrancó con la lectura de un manifiesto a cargo de Pilar Medrano Luján, maestra jubilada. "Hoy tengo el honor de hablaros como maestra jubilada, pero sobre todo como ciudadana que ha dedicado gran parte de su vida a la educación", comenzó Medrano, reivindicando el papel transformador de la escuela pública como garante de igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas, "sin distinguir origen, lengua, capacidades o situación económica". Más información