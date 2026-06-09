Redacción Levante-EMV

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La regeneración de las playas de Sueca toma forma tras décadas de reivindicaciones vecinales

Sueca empieza a ver como se materializa una de las reivindicaciones históricas más persistentes de sus vecinos. La regeneración de las playas de El Perelló, El Pouet y Les Palmeres avanza estos días con la intervención de la megadraga Bonny River, una de las mayores embarcaciones especializadas de Europa, encargada de aportar cerca de 775.000 metros cúbicos de arena a un litoral que durante décadas ha sufrido los efectos de la regresión costera. Los trabajos arrancaron el 1 de junio con la previsión de que en tres semanas estuvieran finalizados.