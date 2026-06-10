Agustí Perales Iborra

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El Palacio de Justicia de Alzira prepara su apertura tras más de tres años en obras

Tres años y alrededor de tres meses después del inicio de las obras, cuyo coste se ha elevado finalmente a 23 millones de euros, lo que supone casi un 20 % de incremento sobre los 19,2 millones estimados cuando se inició la construcción, el Palau de Justícia de Alzira entrará en funcionamiento. La mayor inversión pública en la ciudad desde la construcción del Hospital de la Ribera se encuentra ya en fase de equipamiento y en un par de semanas empezará el traslado del personal con la previsión de que la nueva sede judicial que pondrá fin a la actual dispersión esté “plenamente operativa” en la primera quincena de julio, según ha anunciado la conselleria de Justicia, Nuria Martínez, en una visita a las obras. Más información