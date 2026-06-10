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Tres horas para un trayecto de 33 minutos de València a Algemesí

Eduard Sarrió tardó el lunes 3 horas en hacer el trayecto en tren entre València y Algemesí, que tiene una duración según el horario de Renfe de 33 minutos. Salió a las 7,30 horas y no llegó a su pueblo hasta las 10,30 horas. En este largo lapso de tiempo tuvo ocasión, además de indignarse mucho, de grabar dos vídeos de denuncia de la situación que colgó en su perfil de TikTok (@capitafantasia), y que enseguida se llenaron de comentarios y consiguieron cientos de visualizaciones. Este joven de Algemesí es uno de los viajeros que el lunes se vieron afectados por las interrupciones de la circulación en las líneas C1 y C2 de Cercanías, que unen la Ribera, la Safor, la Costera y l’Horta Sud con la ciudad de València a causa de una avería detectada en la catenaria a las 5 horas entre Benifaió y Silla.