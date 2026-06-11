José Manuel López

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Así se combate desde el aire la mosca negra en la Ribera

El Consorci de la Ribera ha ejecutado este jueves la campaña anual de tratamiento aéreo contra la mosca negra sobre el río Xúquer, una actuación que este año se ha adelantado cerca de un mes respecto a ejercicios anteriores debido al repunte detectado en la presencia de larvas en distintos puntos del cauce por el efecto de las temperaturas. El helicóptero ha realizado once aplicaciones entre Sumacàrcer y el azud de la Marquesa en Cullera.