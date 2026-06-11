Teresa Juan-Mompó

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El último abrazo de La Fúmiga a Alzira

“Si tenéis planes para el 22 de julio, ¡canceladlos! Porque viene La Fúmiga”, con esta invitación ha abierto la concejala de Fiestas de Alzira, Gemma Alós, la rueda de prensa de presentación del concierto de la banda alzireña en las fiestas de Sant Bernat. Será el 22 de julio y será de entrada libre, con la previsión de reunir a unas 15.000 personas en el Recinte Firal, al que se le retirarán las vallas y verá su capacidad ampliada con el corte al tráfico de la Avinguda 9 d’Octubre. Era un secreto a voces, pues ya se había hablado —tras el concierto ofrecido por La Fúmiga el pasado 8 de octubre en Alzira, apenas seis días después de que anunciara su disolución— que la banda tendría que volver a su ciudad para despedirse ‘com cal’. Y su gira ‘L’últim abraç’ recalará en su pueblo para abrazar a su gente, la de aquí y la de allá: “Nuestro público es un público súper fiel, sé que cuando anunciemos esto va a venir gente de lugares de muy, muy, muy lejos, porque hay una cosa de ‘vengo a ver a un grupo que ha formado parte de mi vida y vengo a verlos a casa también’, ¿no?”, indica el cantante, Artur Martínez. Más información