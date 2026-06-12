Agustí Perales Iborra

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Fira Modernista de Carcaixent se rinde al talento musical del Mestre Vert

La Fira Modernista de Carcaixent suena este año mejor que nunca. Cuplés, zarzuelas, pasodobles, ‘cants de magatzem’, música de banda y otros estilos del siglo pasado resuenan desde hoy y hasta el domingo por las calles de este municipio en la 11 edición de este certamen que recrea el esplendor de la naranja, que propició el desarrollo de la economía local y la transformación urbanística y que este año está dedicada a la música y al ilustre compositor local, Mestre Vert. El ambiente festivo ha arrancado con el pasacalle inaugural, que da paso a una extensa programación diseñada para todos los públicos. Entre las principales atracciones de las jornadas destacan las visitas guiadas por las impresionantes casas modernistas fruto de la riqueza del comercio naranjero y también por los edificios históricos de la localidad, así como las rutas en trenecito para descubrir los emblemáticos huertos de naranjos que dieron origen a la prosperidad local.