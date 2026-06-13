¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Una ciclista de Llaurí recorre 650 km para vincular las cuatro grandes órdenes medievales de España

Tono Chamorro vive a caballo entre su inseparable bicicleta y su atracción por la historia y, en particular, por las órdenes militares y religiosas fundadas en la Península Ibérica en la Edad Media desde que, casi por casualidad, descubriera en Sant Mateu la bandera de la Orden de Montesa. Este ciclista aficionado afincado en Llaurí ya cubrió hace unos años con su bicicleta los 300 kilómetros que separan Montesa (la Costera) de Sant Mateu para dibujar una ruta para los amantes de los pedales y el senderismo a través de todos los territorios que han estado vinculados a la institución.