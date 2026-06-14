Pascual Fandos

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Así ha conocido Claudia Gomis su elección como nueva fallera mayor de Alzira

Claudia Gomis se ha convertido hoy en la nueva fallera mayor de Alzira en el acto de elección celebrado este domingo en el Gran Teatro y entra en el reducido grupo de aquellas falleras que han lucido la banda de reina infantil, en su caso en el año 2015, y de fallera mayor de la ciudad. Compartirá el año con un grupo de amigas que ha concurrido al proceso de elección y conformará su corte de honor. La gala ha servido para conmemorar el cuarenta aniversario de la implantación del sistema democrático en el proceso de elección de las falleras mayores de Alzira.