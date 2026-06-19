Redacción Levante-EMV

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Un robot y un dron se alían para combatir el desperdicio de fruta en Polinyà de Xúquer

Como si de una “roomba” se tratara, un robot avanza entre las calles de los campos de la Finca Sinyent, en Polinyà de Xúquer. A su paso, según los datos recabados por un dron que sobrevuela el terreno, va recogiendo la fruta del suelo. El objetivo es “recuperar como mínimo el 50 % de la fruta caída en las parcelas agrarias a través de las tecnologías para darles otro uso”, resume la responsable del laboratorio de AVA-Asaja, Rebeca Brocal Ruiz, para evitar que la comida se desperdicie, de acuerdo con la nueva Ley de Desperdicio Alimentario en vigor desde abril y en sintonía con el concepto de economía singular. Más información