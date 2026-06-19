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Un robot y un dron se alían para combatir el desperdicio de fruta en Polinyà de Xúquer

Un robot y un dron se alían para combatir el desperdicio de fruta en Polinyà de Xúquer

Redacción Levante-EMV

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Un robot y un dron se alían para combatir el desperdicio de fruta en Polinyà de Xúquer

Redacción Levante-EMV

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Como si de una “roomba” se tratara, un robot avanza entre las calles de los campos de la Finca Sinyent, en Polinyà de Xúquer. A su paso, según los datos recabados por un dron que sobrevuela el terreno, va recogiendo la fruta del suelo. El objetivo es “recuperar como mínimo el 50 % de la fruta caída en las parcelas agrarias a través de las tecnologías para darles otro uso”, resume la responsable del laboratorio de AVA-Asaja, Rebeca Brocal Ruiz, para evitar que la comida se desperdicie, de acuerdo con la nueva Ley de Desperdicio Alimentario en vigor desde abril y en sintonía con el concepto de economía singular. Más información

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