Redacción Levante-EMV

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El estudio la Palmera acoge a artistas de varias disciplinas

El arte contemporáneo suele moverse en los márgenes. Quizá por eso diez jóvenes artistas residentes en València han decidido montar sus estudios en Benifaió. Hacen arte de periferia. Antiguas naves industriales se han reconvertido como estudios de arte compartidos. Artistas de diferentes disciplinas conviven en dos estudios separados por la vía del tren, en un extremo de Benifaió, donde las calles transitan al campo y al entorno industrial, en la periferia de la periferia. Más información