Agustí Perales Iborra

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así avanzan las obras para construir el nuevo puente sobre el barranco de la Casella de Alzira

La imagen del barranco de la Casella ha empezado a cambiar a la altura del centro comercial Vilella, con motivo de las obras de construcción del nuevo puente que pretende eliminar un cuello de botella que agrava el riesgo de inundación. Ya se ha procedido a derribar los inmuebles que lindaban con el barranco por la margen izquierda. Las obras empezaron justo hace dos meses. Contemplan la construcción de un paso sobre el puente desplazado aproximadamente cien metros aguas arriba de su ubicación actual.