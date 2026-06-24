Redacción Levante-EMV

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Así han personalizado las bicis el alumnado del IES Joan Fuster de Sueca

El IES Joan Fuster de Sueca ha culminado con éxito un innovador proyecto educativo que ha permitido transformar quince bicicletas convencionales en modelos 'custom', convirtiendo un material que difícilmente podía volver a circular en una valiosa herramienta de aprendizaje para el alumnado de primero de Formación Profesional Básica de Automoción. La iniciativa comenzó el pasado mes de octubre, cuando la Associació Muntanyeta dels Sants y Acció Ecologista-Agró de Sueca entregó al centro educativo quince bicicletas procedentes de donaciones particulares. En un primer momento, estos vehículos estaban destinados a personas afectadas por la dana en Algemesí, pero finalmente no pudieron ser distribuidos debido a su estado de conservación. Más información