Guardia Civil

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Detenidos tras robar mediante el ‘método del abrazo’ a una persona mayor en Càrcer

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por abordar a un vecino de Càrcer mediante el ‘método del abrazo’ y robarle las joyas. Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de junio cuando una mujer abordó en la calle a un vecino de avanzada edad simulando afecto. Acto seguido, la autora le quitó la joya de un fuerte tirón, causándole diversas heridas antes de huir junto a un cómplice en un turismo.

La rápida alerta a los agentes facilitó que se localizara el coche en Càrcer y, tras una huida a gran velocidad y el bloqueo de la CV-557, se logró la detención de los sospechosos. Más información