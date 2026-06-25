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El río Magro se vuelve a secar en Algemesí

El río Magro vuelve a estar seco. El tramo ahora se ha ampliado. Este miércoles por la noche, la Acequia de los Canos en Guadassuar bajaba sin agua. No obstante, el caudalímetro instalado y perteneciente al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la demarcación del Xúquer, registraba caudal en el canal: “El SAIH dice que pasan 60 litros por segundo, pero no pasa ni uno”, señalaba Isidre Pegenaute, integrante de la organización Xúquer Viu. Este jueves esta misma situación se observa en el Magro en Algemesí, donde hace apenas diez días había vegetación frondosa y numerosa avifauna visible. Más información