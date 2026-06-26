Redacción Levante-EMV

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Altercado insólito en las calles de Alzira

Los vecinos de la calle Doctor Ferran de Alzira vivieron este jueves un altercado insólito con una persona que protagonizó un incidente primero en un bar, al entrar como cliente al aseo e intentar llevarse una escoba al salir, forzando la cristalera de apertura automática, que se acabó desnudando en plena calle, y poco después, tras coger un bolso por la ventanilla de un vehículo que se detenía junto a la acera. Las dos ocupantes reaccionaron, salieron en su búsqueda y acabaron propinándole sucesivos golpes.