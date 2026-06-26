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El cronista de Alzira reivindica la tesis de que Jaume I falleció en la ciudad

El cronista de Alzira reivindica la tesis de que Jaume I falleció en la ciudad

Agustí Perales Iborra

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El cronista de Alzira reivindica la tesis de que Jaume I falleció en la ciudad

Agustí Perales Iborra

Alzira
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El cronista oficial de Alzira, Aureliano Lairón, ha aprovechado este jueves su discurso de ingreso en la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials para esbozar la relación de Jaume I con Alzira, reivindicar que, como monarca, falleció en la ciudad y que existen otros argumentos que permiten rebatir la creencia que se ha impuesto recientemente de que el Conquistador falleció en València. Más información

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