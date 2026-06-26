Agustí Perales Iborra

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El cronista de Alzira reivindica la tesis de que Jaume I falleció en la ciudad

El cronista oficial de Alzira, Aureliano Lairón, ha aprovechado este jueves su discurso de ingreso en la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials para esbozar la relación de Jaume I con Alzira, reivindicar que, como monarca, falleció en la ciudad y que existen otros argumentos que permiten rebatir la creencia que se ha impuesto recientemente de que el Conquistador falleció en València. Más información