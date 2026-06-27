Agustí Perales Iborra

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"No es asumible tener juzgados que señalen para 2028, el Palacio de Justicia soluciona el problema material, pero nos falta más personal"

El presidente del Tribunal de Instancia de Alzira, Francisco David Cabrera, valora el cambio que va a suponer la entrada en funcionamiento del nuevo Palacio de Justicia el próximo mes de julio, tras años de dispersión y precaridad, especialmente, por el déficit de salas de vistas que ha contribuido al atasco que sufren algunos juzgados. Considera que la nueva infraestructura soluciona el problema material, aunque advierte de que el partido judicial precisa con urgencia más medios humanos por la elevada carga de trabajo que soporta. Apoya la demanda de una nueva plaza, la octava. Considera que no es asumible que haya juzgados que estén señalando para 2028 y advierte que, en el mejor de los escenarios, el período para normalizar el actual atasco será al menos de dos años. Más información