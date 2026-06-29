Redacción Levante-EMV

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Choque de cifras en torno a los servicios sanitarios en la Ribera durante el verano

La concentración celebrada este lunes por la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública de la Ribera a la puerta del hospital de Alzira ha centrado las reclamaciones en que se garanticen los servicios durante el verano, que se tenga en cuenta la población real que recibe la comarca por su condición turística y las numerosas urbanizaciones que alberga al planificar la atención sanitaria o que no se reduzcan servicios ni personal durante los meses de verano y que las agendas permanezcan abiertas.

El Departamento de Salud, por su parte, ha replicado que este año se destinan 4,3 millones al plan para cubrir vacaciones, lo que representa un 4,4 % más que el año anterior, y que se contempla la contratación de cerca de 500 profesionales entre médicos, personal de enfermeria y técnicos para reforzar tanto el hospital como la Atención Primaria. El Departamento de Salud inlcuso afea a la plataforma estas movilizaciones cíclicas que no hizo, señalan, cuando la inversión y las listas de espera "presentaban datos objetivamente peores". Más información