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Así ha discurrido la singular carrera de caracoles disputada en Algemesí

Un total de 28 niños han participado este fin de semana en el bautizado por los promotores como el primer Campeonato de España de carrera de caracoles celebrado en Algemesí, un sonoro título para una iniciativa enmarcada en las fiestas de la calle Les Escoles, que no tenía otra pretensión que celebrar una competición que actualmente no existiera para disfrute de los más pequeños y, por qué no, llamar la atención.. La expectación generada obligó a celebrar dos rondas clasificatorias antes de la final.

El promotor, Vicent Navarro, considera que todo es empezar y el tiempo dirá si la prueba tiene recorrido o queda en una simpática anécdota. Por si sirve para el futuro, el caracol más rápido de España llevaba el nombre de Valentín y se impuso por tres segundos a Turbo. Así se disputó la prueba.