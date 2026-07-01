Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Ofrece una recompensa para recuperar un poni robado en Turís

Una vecina de Turís ha denunciado el robo de un poni que tenía en un cercado en una zona rural y ha ofrecido una recompensa de mil euros a aquella persona que pueda aportar alguna pista sobre el paradero de “Patrón”, un ejemplar de apenas un año de color blanco y marrón muy conocido por los niños de la localidad y de los pueblos del entorno. Los propietarios solo quieren que vuelva a casa y se muestran dispuestos incluso a dejar la puerta abierta por si la persona que se lo ha llevado lo quiere devolver de forma anónima. Más información