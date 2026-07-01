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Ofrece una recompensa para recuperar un poni robado en Turís

Ofrece una recompensa para recuperar un poni robado en Turís

Redacción Levante-EMV

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Ofrece una recompensa para recuperar un poni robado en Turís

Redacción Levante-EMV

Alzira
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Una vecina de Turís ha denunciado el robo de un poni que tenía en un cercado en una zona rural y ha ofrecido una recompensa de mil euros a aquella persona que pueda aportar alguna pista sobre el paradero de “Patrón”, un ejemplar de apenas un año de color blanco y marrón muy conocido por los niños de la localidad y de los pueblos del entorno. Los propietarios solo quieren que vuelva a casa y se muestran dispuestos incluso a dejar la puerta abierta por si la persona que se lo ha llevado lo quiere devolver de forma anónima. Más información

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