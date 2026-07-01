Pascual Fandos

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El PP de Carcaixent anuncia un pleno de presupuestos sin tener apoyos para aprobarlos

El gobierno de Carcaixent ha decidido tensar la cuerda y meter más presión sobre los grupos de la oposición al anunciar la convocatoria para el próximo 15 de julio de un pleno extraordinario al que elevará el proyecto de presupuestos de 2026 cuando no tiene garantizados los apoyos para aprobarlo. La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha realizado esta mañana un nuevo llamamiento a la oposición (Units per Carcaixent, Compromís, PSOE y Vox) para que presente propuestas razonadas que permitan negociar su apoyo a los presupuestos, ya que el PP gobierna en minoría con solo seis concejales y el año pasado ya vio como la oposición rechazaba las cuentas. “Estamos en tiempo de descuento, no es momento de hacer política, sino de hacer pueblo, Carcaixent necesita altura de miras”, ha señalado Almiñana, mientras advertía de que si no se aprueban las cuentas el ayuntamiento entrará en una situación financiera “muy complicada”.