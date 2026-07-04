Agustí Perales Iborra

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El Magro también se seca en l'Alcúdia y Carlet

El Magro está seco desde Carlet hasta Algemesí. La desecación del río ha ido ampliándose desde que Xúquer Viu alertara el 19 de junio de que el cauce había dejado de llevar agua en Algemesí, a pesar de que apenas pocos días antes era un lecho lleno de vida, con vegetación y fauna gracias al caudal constante que se había garantizado tras la dana. Esta mañana, integrantes de esta formación ecologista, han recorrido el Magro desde l’Alcúdia hasta Carlet y han constatado la presencia de cientos de peces pequeños muertos, la ausencia de caudal y la acumulación de agua procedente de la depuradora de ambos municipios en algunos charcos dispersos, donde los peces más grandes resisten a duras penas atrapados, según relata el voluntario Isidre Pegenaute.