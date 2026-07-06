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Una especie invasora coloniza de orilla a orilla un tramo de 800 metros del Xúquer en Fortaleny

Una especie invasora coloniza de orilla a orilla un tramo de 800 metros del Xúquer en Fortaleny

Agustí Perales Iborra

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Una especie invasora coloniza de orilla a orilla un tramo de 800 metros del Xúquer en Fortaleny

Agustí Perales Iborra

Fortaleny
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Un tramo de alrededor de 800 metros lineales del curso bajo del Xúquer a la altura del acotado de pesca de Fortaleny ha quedado completamente cubierto por la expansión de una especie invasora que la plataforma ecologista Xúquer Viu identifica como la ‘Azolla filliculoides’, un helecho flotante originario de Sudamérica, que amenaza los ecosistemas fluviales que coloniza al no dejar pasar la luz. No es la primera que esta especie exótica se escampa por el curso bajo del río. Ya sucedió como poco en los veranos de 2023 y 2024.

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