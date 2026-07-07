Redacción Levante-EMV

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Cinco detenidos al desarticular cuatro puntos de venta de droga en Sueca y Riola

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por tráfico de drogas en las localidades de Sueca y Riola. Los arrestados estaban perfectamente organizados ya que cada uno tenía una función específica. El pasado 17 de junio se realizaron cuatro entradas y registros en domicilios de estas dos poblaciones. En una de estas viviendas se localizó una plantación de marihuana, donde también se envasaba la droga para su posterior distribución. En los registros se hallaron 150 plantas de marihuana, dos kilogramos de cogollos de esta misma sustancia y 30 gramos de cocaína, según ha informado la Guardia Civil. Más información